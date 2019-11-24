İran eylemlerdeki ‘dış güçleri’ uyardı
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, İran’da benzin fiyatlarındaki artış sonrasında çıkan kanlı protestolarla ilgili eylemlere karışmış olması muhtemel bölge ülkelerini uyardı.
İranlı yetkililer, daha önce gösterilerden ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı suçlamışlardı. Cihangiri, “Bazı bölge ülkelerinin bilmesi gerekir ki, İran’da karışıklık yaratmak için müdahale ettikleri ispatlanırsa bölgede işleri kolay olmayacak” diye konuştu.
AMERİKAN AJANLARI İDDİASI: Reuters Ajansı’na göre İranlı yetkililer, Kirmanşah vilayetindeki protestoların bastırılmasında İran ordusu ve Devrim Muhafızları’nın polise yardım ettiğini açıkladı. Yetkililer protestocuların silahlı olduğunu iddia ederek ABD ajanlarının da bu kişilerin arasında olduğunu öne sürdü.
BAKANDAN ABD’YE YANIT: ABD Hazine Bakanlığı, İran’da internet erişiminin kapatılmasından ötürü İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi için yaptırım kararı aldı. Cehromi, “Yaptırım uygulanan kişilerden oluşan kulübün tek üyesi ben değilim. Benden önce İran’ın Bilgi İşlem Teknolojileri, kanser hastaları ve Epidermolysis Bullosa (Kelebek Hastalığı) hastası çocuklar oradaydı” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle