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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İran eylemlerdeki ‘dış güçleri’ uyardı

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İran eylemlerdeki ‘dış güçleri’ uyardı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, İran’da benzin fiyatlarındaki artış sonrasında çıkan kanlı protestolarla ilgili eylemlere karışmış olması muhtemel bölge ülkelerini uyardı.

İranlı yetkililer, daha önce gösterilerden ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı suçlamışlardı. Cihangiri, “Bazı bölge ülkelerinin bilmesi gerekir ki, İran’da karışıklık yaratmak için müdahale ettikleri ispatlanırsa bölgede işleri kolay olmayacak” diye konuştu.

AMERİKAN AJANLARI İDDİASI: Reuters Ajansı’na göre İranlı yetkililer, Kirmanşah vilayetindeki protestoların bastırılmasında İran ordusu ve Devrim Muhafızları’nın polise yardım ettiğini açıkladı. Yetkililer protestocuların silahlı olduğunu iddia ederek ABD ajanlarının da bu kişilerin arasında olduğunu öne sürdü.

BAKANDAN ABD’YE YANIT: ABD Hazine Bakanlığı, İran’da internet erişiminin kapatılmasından ötürü İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi için yaptırım kararı aldı. Cehromi, “Yaptırım uygulanan kişilerden oluşan kulübün tek üyesi ben değilim. Benden önce İran’ın Bilgi İşlem Teknolojileri, kanser hastaları ve Epidermolysis Bullosa (Kelebek Hastalığı) hastası çocuklar oradaydı” dedi.

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