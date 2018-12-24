İran elçisi: ABD ile gizli görüşme yok
İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran ve ABD’li diplomatların Avrupa ve Umman’ın ara buluculuğunda İngiltere’nin başkenti Londra’da gizlice görüştüğü iddialarını yalanladı.
Baidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve ABD’li diplomatların Yemen’deki krizle ilgili Londra’da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Baidinejad, bu yöndeki haberlerin “uydurulmuş bir yalandan ibaret” olduğunu kaydederek bunları tamamen reddettiklerini ifade etti. Kuveyt’in El Ceride gazetesi, İran ve ABD’li diplomatların, Yemen’deki durum için İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir otelde gizlice bir araya geldiğini yazmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle