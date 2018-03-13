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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberlerİran düşen Türk uçağıyla ilgili o iddiayı yalanladı
Dünya İran düşen Türk uçağıyla ilgili o iddiayı yalanladı
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13.03.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

İran düşen Türk uçağıyla ilgili o iddiayı yalanladı

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İran düşen Türk uçağıyla ilgili o iddiayı yalanladı

İran düşen Türk uçağıyla ilgili acil iniş izni verilmediğine dair iddiaları yalanladı. Uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.

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İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran’da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran’ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.

Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran’dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol merkeziyle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.

İran düşen Türk uçağıyla ilgili o iddiayı yalanladı

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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