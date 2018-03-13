İran düşen Türk uçağıyla ilgili o iddiayı yalanladı
İran düşen Türk uçağıyla ilgili acil iniş izni verilmediğine dair iddiaları yalanladı. Uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.
İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran’da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran’ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.
Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran’dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol merkeziyle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.
İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.
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