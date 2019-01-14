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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
14.01.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Sözcüsü'nden Pompeo açıklaması

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İran Dışişleri Sözcüsü'nden Pompeo açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin iyi niyetli olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölgedeki ziyaretlerine ilişkin bir soruya, "Pompeo'nun girişimleri iyi niyetli değil. Onlar bölgede gerginlik ve kaos istiyorlar. Onlar Kudüs işgalcisi rejimi (İsrail) destekliyor, İslam ülkelerinin altını oyuyorlar. Pompeo bu gezisiyle İran'a olan düşmanlığı yaygınlaştırmaya çalışıyor." dedi.

İran Dışişleri Sözcüsünden Pompeo açıklaması

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen özel ödeme mekanizmasıyla ilgili bir soru üzerine Kasımi, AB ülkelerinin ABD'nin baskılarına direnemediğini yineleyerek, "AB, SPV (Special Purpose Vehicle-Özel Amaçlı Araç) sistemini yürürlüğe koymakla ilgili bir alt yapıya sahip değil. ABD'nin şiddetli baskısı var. ABD, SPV'nin uygulamaya geçmemesi için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin İran'a yönelik yaptırım kararına ilişkin ise Kasımi, ülkesinin mütekabiliyet hakkının mahfuz olduğunu belirterek, "Avrupa ülkelerinin bu girişimi yanlıştır. İran'ın mütekabiliyet hakkı mahfuzdur. Bu girişimi asla cevapsız bırakmayacağız." diye konuştu.

Avrupa Birliği, geçen hafta, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

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