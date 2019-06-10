İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden dikkat çeken açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden dikkat çeken açıklamalar
GeriDünya İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden dikkat çeken açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
10.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden dikkat çeken açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden dikkat çeken açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupa ülkelerini, nükleer anlaşmaya yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmeye davet etti.

Başkent Tahran'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Musevi, "Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirme noktasında şu ana kadar attıkları adımlar beklentilerimizi karşılamamıştır. Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli." dedi.

ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Avrupa ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirme noktasındaki girişimlerin yeterli olmadığını belirten Musevi, Washington yönetiminin uluslararası kanunları görmezden gelen istekleri karşısında Avrupa ülkelerinin direnemediğini ifade etti.

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmanın taahhütlerinin yerine getirilmesi için Avrupa ülkelerine 60 gün süre verdiğini hatırlatarak, "Onların kalan sürede ne yapacaklarını gözlemlemek lazım." şeklinde konuştu.

Musevi ülkesinin, ABD yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu "Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı-Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)" adlı ödeme mekanizmasına ümit bağlamadığını dile getirdi.

"RUSYA'DAN BU KONUDA (S-400) BİR TALEBİMİZ OLMAMIŞTIR"

Bazı ülkelerin ABD ile İran arasındaki sorunun çözümüyle ilgili çabaları için "ara buluculuk" kelimesini kullanmadıklarını söyleyen Musevi, "Daha önce de ilan ettiğimiz üzere biz, bölge ve uluslararası konularda dostlarımızın önerilerini dinlemeye hazırız." diye konuştu.

Musevi ayrıca İran'ın S-400 hava savunma sistemi alım talebini Rusya'nın reddetmesine ilişkin bir soru üzerine "Rusya'dan bu konuda bir talebimiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rumlardan Fatih Gemisi personeli için tutuklama emri
Türkiye'den İzlanda'ya nota
Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
ABD'de bir binanın üzerine vinç devrildi