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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.05.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten KİK ve Arap zirvesine tepki

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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten KİK ve Arap zirvesine tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap zirvesinde İran ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'da Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe katılan Zarif, burada devlet medyasına yaptığı açıklamada KİK ve Arap zirvelerindeki İran'a yönelik bildirilere tepki gösterdi.

Zarif, 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin bugün Mekke'de yapılacağını hatırlatarak "Arap zirvesine katılan ülkeler, dün akşam İsrail’i sevindiren İran aleyhtarı yaygaralar kopardılar. Bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında teşkilatın kuruluş amacı olan adımları atsalar daha iyi olacaktır. Bu amaç da Kudüs halkı ve Filistin milletinin himaye edilmesidir." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"Bazı Arap ülkelerinin liderleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanında yer almaları durumunda emellerine ulaşacakları vehmine kapılıyor. Bunların amacı yerlerini sağlama almak ve bu noktadaki hedeflerine ulaşmaktır. Fakat Netanyahu Demir Kubbeyle İsrail’i dahi koruyamadı, bu ülkeleri nasıl koruyabilir?"

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesi ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü Arap zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde İran'a, "bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme, terör örgütlerini desteklememe ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme" çağrısı yapılmıştı.

Söz konusu zirvelerin ardından Mekke'de bugün de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi planlanıyor.

 

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