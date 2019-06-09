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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.06.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten AB ülkelerine mesaj

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İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten AB ülkelerine mesaj

İran Dışişleri Bakanı Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşma dışındaki meseleler üzerinden İran'ı eleştirecek konumda olmadıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'daki bir özel üniversitede öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda, gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran'daki temasları ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yapacağı ziyaretin İran'ın siyasetini anlatması ve tüm dünyayı hedef alan politikalara karşı koyacak çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunması için bir fırsat olduğunu ifade eden Zarif, Washington yönetiminin politikalarının sadece İran'ı değil tüm dünya ülkelerini hedef aldığını, ekonomik sorunların tek çözüm yolunun ekonomik savaşın durması olduğunu ve bunu tüm toplantılarda Abe'ye aktardıklarını belirtti.

Nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupa ülkelerinin İran'ın ekonomik ilişkilerini normalleştirmekle yükümlü olduklarını dile getiren Zarif, "AB ülkeleri nükleer anlaşmayla ilgisi olmayan konularda İran'ı eleştirecek konumda değiller. Bu ülkeler sorunların ne kadarının çözüldüğü ve normalleşmenin ne derece sağlandığıyla ilgili konuşmalıdır." dedi.

Nükleer anlaşmada atılan adımların değil sonucun önemli olduğunu kaydeden Zarif, "Çaba gösterdik ancak olmadı gibi ifadeler doğru değildir. Biz de bundan sonra onların yaptığının aynısını yapabiliriz. Eğer attıkları adımlar kendi görevleri doğrultusunda olursa biz de adımlarımızı durdururuz. Biz onların attığı adımlarla uyumlu olarak karar alacağız." diye konuştu.

Batı'nın bölgedeki politikalarının zarardan başka sonuç doğurmadığını savunan Zarif, Almanya gibi ülkelerin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurduğunu ancak diğer ülkelerin buna izin vermeye devam ettiğini söyledi.

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