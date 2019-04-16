İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/A69JgVuPtv— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 16, 2019
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