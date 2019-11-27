İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü
GeriDünya İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.11.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, İran'ın "Afganistan hükümeti ve ülkedeki tüm etkili siyasi grupların katılımıyla Afganlar arasında
diyaloğun oluşumuna ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu"
belirtti.

"İran'ın Afganistan'daki barış sürecine katkı sağlamak için sürdürdüğü çabalar kapsamında" Tahran'ı ziyaret ettiği belirtilen Taliban heyetini kabul eden Zarif, ülkesinin Afganistan'la ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.
Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, "Taraflar bu görüşmede, Afganistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmeyi ve mevcut gelişmeleri detaylı şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 8 Eylül'de Taliban ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurmasının ardından Taliban heyeti ikinci kez İran'ı ziyaret ediyor. Taliban heyeti, barış görüşmelerinin durdurulmasının ardından 14 Eylül'de Moskova'yı, 17 Eylül'de de Tahran'ı ziyaret etmişti.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle