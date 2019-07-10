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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır"
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Dünya
AA
10.07.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

"İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır"

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"İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bıraktığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne ile görüştü.

Ruhani, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum ve diğer konularda nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasıyla ilgili, "İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin bu fırsattan iyi bir şekilde yararlanmasını ümit ediyoruz. Bu şekilde arzu edilen noktaya ulaşabilir ve nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın temel hedefinin, nükleer anlaşmada belirlenen taahhütlere bütün tarafların tam olarak bağlı kalması ve vaatlerin uygulanması olduğunu kaydeden Ruhani, "Taraflar taahhütlerini uyguladığı sürece İran da taahhütlerini tam olarak yerine getirmek için yeni adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bonne da görüşmede Macron'un yazılı mesajını Ruhani'ye iletti.

İRAN AVRUPA İLE PETROL TİCARETİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

ABD yönetimi, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem iki hafta önce yapılmıştı. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

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