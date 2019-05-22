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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
22.05.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

İran Devrim Muhafızları: "Artık daha güçlüyüz”

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İran Devrim Muhafızları: "Artık daha güçlüyüz”

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Ali Fadavi düşmanlarının çok fazla ses çıkarttıklarını söyleyerek, "Bizi baskı altında tutmak istiyorlar. Ancak gururla söylemeliyim ki bugün İslam Devrimi eskisinden daha güçlü ve iktidar sahibidir” dedi.

İran-Irak savaşı şehitlerinin aileleri ve gazileri ile bir araya gelen Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Ali Favadi, İran halkının ve ordularının 8 yıl süren “Kutsal Savunma” döneminde gösterdikleri fedakarlık ve mücadele azmi ile zorlu bir savaşı kazandıklarını söyledi. ABD tarafından İran aleyhinde yapılan son açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Favadi, "Onlar son zamanlarda çok fazla ses çıkarmaya başladılar. Üzerimizde baskı kurmaya çalışmaktalar. Gururla söyleyebilirim ki İslam devrimi bugün eskisinden daha güçlü durumdadır” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami ise ABD’nin dünyada insanları sömüren ve istismar eden bir düzen kurduğunu belirterek, "ABD dünya için büyük bir risk" ifadesini kullanmış ve savaşa hazırız şeklinde açıklama yapmıştı.

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