İran devlet televizyonundan Türkçe başsağlığı
İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a dönüş yolunda İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
İranlı sunucu Rıza Raşitpur, İran'da yaşanan trajediye ilişkin başsağlığı mesajını Türkçe okudu.
Bazıarı okul sıralarından arkadaş olan Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Aslıgül İzmirli ve Zeynep Coşkun geçen hafta birlikte tatil için İstanbul’dan Dubai’ye gitmiş, dönüşte yere çakılan uçaktaki 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Büyük yankı uyandıran olayın ardından 10 kaza kurbanı, dün askeri bir uçakla Türkiye’ye getirildi. Pilot Beril Gebeş’in işlemlerinin ise halen İran’da devam ettiği belirtildi.
ÜÇ ARKADAŞ ATAKÖY’DEN
Cenazeleri taşıyan uçak dün saat 12.10’da Atatürk Havalimanı’na indiğinde terminaldeki aileleri gözyaşları içinde cenazeleri teslim aldı. Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanında cenazeyi karşılayanlar arasındaydı. Cenazeler daha sonra Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İran’da yapılan DNA testleriyle ailelerden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı.
Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran Adli Tıp Kurumu’na gelerek kızının cenazesini teslim aldı. Mina Başaran’ın dedesi Nuri Berkay, çok üzgün olduklarını söylerken aileler olarak ortak karar aldıklarını, torunu Mina’nın arkadaşları Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı ile birlikte bugün Ataköy 5. Kısım Camisi’nden uğurlanacağını açıkladı. Her üç cenazenin de Edirnekapı Mezarlığı’da toprağa verileceği belirtildi.
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