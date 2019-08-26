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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.08.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'fırsatları kaçırmamalıyız' açıklaması

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'fırsatları kaçırmamalıyız' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiğini" söyledi.

Başkent Tahran'da köylerdeki altyapı hizmetleriyle ilgili düzenlenen bir konferansta konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer enerjiyle ilgili olarak büyük adımlar attıklarını ancak aynı zamanda müzakereleri devam ettirdiklerini belirten Ruhani, Zarif'in Paris'e yaptığı ziyaretin ardından Tahran'da kendileriyle istişare edip bir daha Fransa'ya gittiğini hatırlattı.

Ruhani, "Yüzde yüz başarılı olacağımız her yoldan gideriz ancak yüzde 10-20 başarı ihtimalinin olduğu bir noktada da çaba göstermeli ve fırsatları kaçırmamalıyız." dedi.

Nükleer anlaşmayı ve müzakereleri eleştirenlere tepki gösteren Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazıları kulaklarını tıkamış ve müzakerelerin ne faydası vardı diye eleştiride bulunuyor. Müzakerelerden önce bir milyon varil petrol ihraç ediyorduk ancak müzakereden sonra 2 milyon 800 bin varil petrol ihraç ettik. Ülkeye milyarlarca dolar para girdi, bloke edilen paralardan her ay yaklaşık bir milyar dolar kurtardık. ABD’nin 30 yıl boyunca çaba harcadığı BM kararlarını bozduk."

Yabancı şirketler ülkeye yatırım için geldiğinde eleştirmeyenlerin bu şirketler İran'ı terk ettiğinde gidiş nedenlerini sorguladıklarına dikkati çeken Ruhani, "Bazı kurumlar çalışıyor çok iyi ve diğerleri iş yapmıyor kötü dersek şükürsüzlük yapmış oluruz. Bazıları Anayasanın yarısını kabul ediyor gerisini kabul etmiyor." diye konuştu.

ZARİF'İN FRANSA ZIYARETİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, sürpriz bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentine gitmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

İranlı bakan, geçen hafta da Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretlerinin ardından cuma günü Paris'te Macron ve mevkidaşı Le Drian ile bir araya gelmişti.

 

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