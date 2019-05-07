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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.05.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Al Sani iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, iş birliği ve bölgesel konuları ele aldı.     

Tahran’ın Katar ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Ruhani, Katar ile İran'ın siyasi, ekonomik ve iş birliğinin kuvvetlendirilmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını ifade etti.     

Zor günlerde Katar'ın yanında olduklarını hatırlatan Ruhani, bu ülke ile iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.     

Bölgedeki son gelişmelerin ABD'nin politikaları nedeniyle karmaşık bir hal aldığını ve bunun olumsuz etkileri olduğuna dikkati çeken Ruhani, Washington yönetiminin İran petrolüne sınırlama getirerek bölgede istikrarsızlık çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Ruhani,  "uluslararası ilişkilerde itidal ve akılcılıktan yana olduklarını" ifade ederek, İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına engel olmaları gerektiğini ifade etti.     

Katar Emiri de ülkesinin Tahran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.     

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