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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İran: CIA şebekesini çökerttik

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İran: CIA şebekesini çökerttik

İran, ABD adına casusluk faaliyetinde bulunduğu iddia edilen 17 kişilik şebekenin çökertildiğini duyurdu. Önemli mevkilerde yer aldığı iddia edilen kişilerin Türkiye, Hindistan, Zimbabve ve Avusturya’daki bazı ABD Büyükelçiliği çalışanlarıyla irtibatta olduğu öne sürüldü.

İRAN, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalışan 17 kişilik casus şebekesinin tutuklandığını, bu kişilerden bazılarının ise idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. İran İstihbarat Bakanlığı’nın açıklamasında “Ülkede önemli mevkilerde görev yapan 17 kişi, CIA adına faaliyet yürütme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor” ifadelerine yer verildi. Şüphelilerin 2018 mart ayı ile 2019 mart ayı arasında tutuklandığı belirtildi. İranlı bir istihbarat yetkilisi, “Kasten ülkeye ihanet edenler adalete teslim edildi, bazıları idam, bazıları uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı” dedi. Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, casusluk yaptığı söylenen kişilere ABD tarafından ülkede vize ve iş garantisi verildiği öne sürüldü.

BİLGİLERİ PAYLAŞTI

İranlı bir istihbarat yetkilisi, gözaltına alınan kişilerin ülkenin askeri ve nükleer tesisleri gibi ‘hassas bölgelere’ erişimi olan kişiler olduğunu belirtti. Söz konusu yetkili, tutuklanan İran vatandaşı 17 kişiden hiçbirinin ülkedeki sabotaj faaliyetlerinde başarıya ulaşamadığını ifade etti. AP Ajansı’nın haberine göre, Tahran’da basına konuşan ve ismi açıklanmayan istihbarat yetkilisi, CIA adına çalıştığı iddia edilen bir kadına ait görüntülerin bulunduğu CD’yi basınla paylaştı. Habere göre, CD’nin içinde casuslukla suçlanan kişilerle iletişim halinde olan Türkiye, Hindistan, Zimbabve ve Avusturya’daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarının bilgileri de yer alıyor.

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