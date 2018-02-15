"İran bizi açıklama yapmamamız için tehdit ediyor"

İranlı akademisyen İmami'nin müzisyen oğlu Ramin kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, annesinin cuma günü üç saat boyunca güvenlik yetkilileri tarafından sorguya çekilerek, tehdit edildiğini söyledi.

Ramin, annesine konuyla ilgili medyaya konuşmayacağına dair belge imzalatıldığını ileri sürerek, belgeyi imzalamasının ardından İmami'nin ölümünden haberdar edildiğini belirtti.



Babasının intihar ettiğini gösteren kamera kayıtlarını izlediğini aktaran Ramin, görüntülerin babasının intihar ettiğine ilişkin resmi açıklamaları "kesin olarak teyit etmediğini" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İran'da geçen ay casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İran asıllı Kanada vatandaşı İmami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İranlı yetkililer, kamera kayıtlarına dayanarak, İmami'nin "cezaevi koşullarına tahammül edemeyerek" intihar ettiğini öne sürüyor.

Sosyoloji dalında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetler yürüten Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfının başkanlığını yürütüyordu.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, dün başkent Tahran'da İmami'nin dosyasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlı akademisyenin bir parçası olduğu casusluk şebekesinin ülkenin balistik füze programıyla ilgili bilgileri yabancılara verdiğini ve evinin ABD'li ajanların konaklama mekanı olduğunu ileri sürmüştü.

Öte yandan, Kanada vatandaşı da olan İmami'nin cezaevindeki şüpheli ölümüne Kanada hükümeti de tepki göstermişti. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, dün yaptığı yazılı açıklamayla Tahran yönetiminden konuyla ilgili bilgi talep ettiklerini duyurmuştu.