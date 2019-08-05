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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.08.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

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İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İran güçleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Limanı yakınlarında kaçak mal taşıdığı belirtilen iki tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr eyaleti Donanma Komutanı Veliyullah Rızainejad, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denizciler, kaçak mal taşıdığı tespit edilen iki tekneye Buşehr Limanı yakınlarında el koydu." dedi.

Teknelerin içinde otomobil lastiği, otomobil yedek parçası ve ev aletleri gibi çok miktarda kaçak mal tespit edildiğini aktaran Rızainejad, teknelerdeki 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Rızainejad, uzmanların teknelerdeki kaçak malların piyasa değerini 100 milyar riyal (yaklaşık 13 milyon lira) olarak hesapladığını sözlerine ekledi.

İran dün de Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir Irak gemisine el koyulduğunu duyurmuştu. Irak Petrol Bakanlığı ise el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

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