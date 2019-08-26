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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
26.08.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

İran alıkonulan tankerdeki petrolün satıldığını açıkladı

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İran alıkonulan tankerdeki petrolün satıldığını açıkladı

İran, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin yaklaşık 50 gün alıkoyduğu tankerdeki ham petrolün satıldığını bildirdi.

İran hükümetinin sözcüsü Ali Rebii, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Adrian Darya-1" tankerindeki ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını kaydetti.

Rebii, alıcının, tankerin nihai varış noktasına karar vereceğini belirtirken, satış koşullarına ilişkin bilgi vermedi.

Ali Rebii, dünyanın "ABD'nin başkalarının iç işlerine müdahale etme ve iç işlerini gözleme noktasında yanlış politikasına tanıklık ettiğini" söyledi.

"Adrian Darya-1" tankeri, piyasa değeri yaklaşık 130 milyon dolar olan 2,1 milyon varil ham petrol taşıyordu.

Ham petrolün alıcısının ABD yaptırımlarının hedefi olabileceği ifade ediliyor.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.?

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

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