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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP-DHA
16.05.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

İran: “ABD ile savaşın eşiğindeyiz”

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İran: “ABD ile savaşın eşiğindeyiz”

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD ve müttefikleri ile topyekün bir savaşın eşiğinde olduklarını söyledi.

Askeri bir törende konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, İslam devriminin hiç olmadığı kadar hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, “Düşman tüm gücünü bizimle karşı karşıya gelmek için kullanmakta. Bu süreç İslam devriminin kaderini belirleyecektir” dedi. 

İran: “ABD ile savaşın eşiğindeyiz”

ABD’nin bölgede askeri gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlarını da değerlendiren Selami, ABD ile olası savaş ihtimali için, “Düşmanla topyekun karşı karşıya gelmenin en üst noktasında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. 

ABD’nin artık çizginin son noktasına geldiğini söyleyen Selami, “Dıştan görünen o güç ve heybetlerine rağmen onlar içi boş bir kemik yığınından ibaretler” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Irak’taki acil görevde bulunmayan tüm personele İran’la olan gerginliğin artması nedeniyle ülkeyi hemen terk etmeleri talimatını vermişti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmadan ABD Mayıs 2018'de çekilmiş ve İran’a yönelik ağır yaptırımları uygulamaya koymuştu.

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