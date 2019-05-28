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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.05.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

İran: ABD ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz

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İran: ABD ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ve müzakere için halihazırda uygun bir ortam görmediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran diplomasisinin yeni bir merhaleye geçtiğini belirten Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Türkmenistan, Suriye, Japonya, Pakistan, Çin, Hindistan ve Irak ziyaretlerinin İran'ın tutumunu izah etmek için gerçekleştirildiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de kısa süre içinde 2-3 bölge ülkesini ziyaret edeceğini aktardı.

"BİZ MÜZAKERE MASASINI TERK ETMEDİK"

Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "ABD ile herhangi bir görüşmemiz yok ve halihazırda ABD ile müzakere için uygun bir ortam görmüyoruz. Biz uluslararası anlaşmalara saygı temelinde hareket ediyoruz, ABD de buna dönebilir. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle bu konu başarısızlığa uğradı. Biz bu şartlarda müzakere perspektifi göremiyoruz. Gelişmeleri beklemek lazım." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompe'nun öne sürdüğü 12 şartın bağımsız hiçbir ülke tarafından kabul edilemeyeceğini dile getiren Musevi, "Biz müzakere masasını terk etmedik. nükleer anlaşma hala devam ediyor. İran her şarta hazırdır. Müzakere için herhangi bir ortam yok. Kendileri ne yapacaklarına karar vermelidir. Biz onlara ne yapacaklarını söyleyecek durumda değiliz ve onların davranışlarına göre kararımızı veririz." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİN NEDENİ ABD'NİN SÖZÜNE BAĞLI KALMAMASI"

İran'ın ara buluculuk için kimseye öneride bulunmadığını ve ara buluculuk aşamasında olmadıklarını kaydeden Musevi, Basra Körfezi'nin gerginlikten uzak tutulması için ara buluculuk ihtiyacı hisseden ülkelerin girişimlerini olumlu karşıladığını belirterek şöyle devam etti:

"Ara buluculuk için bazı gereklilikler var, İran ile ABD arasındaki gerginliğin nedeni bu ülkenin nükleer anlaşmadan çıkması ve sözüne bağlı kalmamasıdır. Farklı ülkeler muhtelif motivasyonlarla bu konuyu takip ediyor, biz de onları dinliyoruz. Biz şu an ara buluculara hazır değiliz."

"İRAN BÖLGE ÜLKELERİYLE HER ZAMAN DİYALOĞA HAZIR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin Umman, Katar ve Kuveyt ziyaretine de değinen Musevi, bu temaslarda bölge ülkelerine İran'ın iş birliği ve dayanışmaya hazır olduğu yönündeki mesajının iletildiğini ifade etti.

Musevi, "Bazı ülkelerin bölgede gelişen olaylarla ilgili endişe duyması normaldir. Yaşanan gelişmelerin bölge ve bölge dışı ülkeleri endişelendirmesi anlaşılırdır. Bölgemiz sebepsiz ve gereksiz bir gerginliğe maruz kaldı. Bölge dışı ülkeler bu vaziyetten yararlanmak istiyor. İran bazı ihtilaflara rağmen bölgenin güvenliği için tüm bölge ülkeleriyle müzakere etmeye hazırdır. İran bölge ülkeleriyle sorunların çözülmesi için her zaman diyaloğa hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÇELİŞKİLİ HERHANGİ BİR DAVRANIŞINI GÖRMÜYORUZ"

ABD'nin yaptırımlarına karşı çıkan Türkiye'nin takip ettiği politikalarla ilgili bir soru üzerine Musevi, "Türkiye, dost ve komşu ülkelerimizden biridir. Bu ülke ile ilişkilerimiz çok yönlü ve stratejiktir, bunun en belirgin da enerji alanındadır. Türkiye'nin resmi düzeyde ve pratikte çelişkili herhangi bir davranışını görmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Musevi, Pakistan sınırında kaçırılan 3 sınır muhafızının hâlâ Ceyşül Adl örgütünün eline bulunduğunu ve kurtarılmaları için girişimlerin devam ettiğini, Zarif'in ziyaretinde bu konunun da gündeme geldiğini sözlerine ekledi.

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