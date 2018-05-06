İran: ABD anlaşmadan çıkarsa tarihi pişmanlık yaşar
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda " tarihi bir pişmanlık" yaşayacağı uyarısında bulundu.
İran’ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde halka seslenen Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimiyle imzalanan nükleer anlaşmayı devam edip etmeyeceğine ilişkin 12 Mayıs’ta vermesi beklenen karara değinerek, "Trump’ın vereceği her karar için planımız hazır" dedi.
Tahran’la yapılan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran’ın füze potansiyelini de anlaşmaya eklenmesini isteyen ABD’nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.
Dünyayla diyalog kurma isteklerini hatırlatan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü nükleer anlaşmadan çıkma veya kalma kararına göre planlarının hazır olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Trump sık sık İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istediğini dile getiriyor.
Trump'ın, İran ile 5 1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.
Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa’nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Ortadoğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor. İran yönetimi yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle menzili 300 ila 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle