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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.09.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

İran 3 Avustralyalının tutuklandığını doğruladı

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İran 3 Avustralyalının tutuklandığını doğruladı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığını doğruladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ikisi Avustralya-İngiltere, diğeri yalnızca Avustralya vatandaşı 3 kişinin İran'da tutuklandığı haberlerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Söz konusu haberlerin doğru olduğunu belirten İsmaili, "Bu konu iki ayrı soruşturma dosyasıyla ilgili. Her iki dosya için de iddianame hazırlandı. Bu kişilerden ikisinin drone ile askeri ve yasak bölgelerin fotoğraflarını çektikleri tespit edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. " dedi.

Diğer dosya hakkında da bilgi veren İsmaili, "Diğer dosya ise casusluk ve milli güvenlikle alakalıdır. Casusluk bu kişinin vatandaşı olduğu ülke değil, başka bir ülke adına yapılmıştır. Her durumda iddianame hazırlanmış ve yargı süreci başlamıştır." diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni çift ve bir akademisyen tutuklanmıştı

İngiliz medyası, geçen hafta biri akademisyen olmak üzere Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu ve akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu.
Bunun ardından Avustralya hükümeti de haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşlarının isimlerini ve kendilerine isnat edilen suçlamaları açıklamamıştı.
Tutuklu iki kişinin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Bir kaç gün sonra da akademisyenin Melbourne Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu açıklanmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Senato'da yaptığı açıklamada, tutuklu 3 Avustralya vatandaşıyla ilgili konuyu İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile "birçok kez" görüştüğünü belirterek, "Avustralya hükümeti, gözaltına alındıkları andan itibaren vatandaşlarının serbest bırakılması için İran hükümetine baskı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Melbourne Üniversitesindeki biyografisine göre, Kylie Moore-Gilbert, 2013'te İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinden mezun olduktan sonra akademisyen olarak başladığı Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinde başta Körfez'deki Arap ülkeleri olmak üzere Orta Doğu üzerine çalışmalar yapıyordu.

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