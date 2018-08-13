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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.08.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: "Talimat verdik"

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Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: "Talimat verdik"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinden Türkiye'ye saldırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. "Türkiye, komşu ülkemizdir ve topraklarımızdan oraya saldırıda bulunulmasına izin vermeyiz" diyen İbadi "Güçlerimize, Irak-Türkiye sınırını korumaları için talimat verdik" ifadelerini kullandı.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, yarın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Komşu ülkelerle suyun ortak paylaşımı konusunda anlaşmaya varmayı önemsiyoruz." diyen İbadi, "Türkiye'ye yapacağımız bu ziyaret kapsamında su meselesinin yanı sıra ekonomik, yatırım ve güvenlik konularını ele alacağız. Komşu ülkelerle açılım politikamız söz konusu. Türkiye, komşu ülkemizdir ve topraklarımızdan oraya saldırıda bulunulmasına izin vermeyiz." dedi.

"TALİMAT VERDİK"

Irak-Türkiye sınırının korunması konusuna da değinen İbadi, "Güçlerimize, Irak-Türkiye sınırını korumaları için talimat verdik." diye konuştu.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarından dolayı ülkedeki bazı Şii gruplar tarafından eleştirilmesine ilişkin ise İbadi, şunları kaydetti:
"Biz, bu yaptırımların zalimce ve adil olmadığı görüşündeyiz. İran, komşumuzdur ve biz komşuluk ilişkisine önem veririz. Ancak Irak devleti ve halkının çıkarlarını herkesten üstün tutarız ve hiçbir çete grubun çıkarını buna tercih etmeyiz."

İRAN AÇIKLAMASI

İran ile ticari ilişkilerin askıya alındığı ve oradan ülkesine yapılan ithalatın yasaklandığı şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten İbadi, "İran'a karşı ticari ilişkiler kapsamında dolar kullanmayacağız. Bu, yaptırımları uygulayacağız demek değil." ifadelerini kullandı.

İnanç turizmi kapsamında Irak'a gelen yabancılar için vize ve diğer gümrük harçları konusunda indirim kararı aldıklarını kaydeden İbadi, "Bundan en çok, ülkelerindeki mali duruma bakarsak, İranlı turistler yararlanacak." şeklinde konuştu.

İbadi, "Ankara'dan İran'ın başkenti Tahran'a geçeceği" iddialarını ise yalanladı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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