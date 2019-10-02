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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.10.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Irak'taki gösteriler için inceleme başlatıldı

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Irak'taki gösteriler için inceleme başlatıldı

Irak hükümeti, 3 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı gösteriler için acil inceleme başlattı.

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  • Iraktaki gösteriler için inceleme başlatıldı
  • Iraktaki gösteriler için inceleme başlatıldı
  • Iraktaki gösteriler için inceleme başlatıldı
  • Iraktaki gösteriler için inceleme başlatıldı
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Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen 3 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Barışçıl anayasal haklarını kullanan göstericilerle, ülkenin ve göstericilerin güvenliğini koruyan güvenlik kuvvetleri arasında fark gözetmeyiz. Gösterici ya da güvenlik güçleri arasındaki kurbanlarla kamu düzeni ve halkın barışını tehdit eden sloganlar atarak maksatlı bir şekilde can kaybına neden olanları da birbirinden ayırırız"

"HALKIN İSTEKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI"

Halkın tüm isteklerinin kanunlar çerçevesinde yerine getirileceği sözünü veren Abdulmehdi, gösterilerden önce halkın bütün taleplerini toplayan komisyonların oluşturulduğunu ve isteklerin yerine getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını vurguladı.

Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.


SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİLER

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Bağdat'ta dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 gösterici ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre gösteriler, gece geç saatlere kadar devam etti.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.10.2019)
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