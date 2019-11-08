Irak’ta zarar 6 milyar dolar

IRAK’ta gösterilerin insani ve mali bilançosu her geçen gün artıyor. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ekonomiye etkisinin 6 milyar doları aştığını bildirdi. Halef, başkent Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında 1 Ekim’den bu yana devam eden ve en az 254 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerin ülke ekonomisine etkisine dair ilk verileri paylaştı.

Ülkenin güney bölgelerinde göstericilerin petrol şirketlerini hedef almasını ve yolları kapatmasını “tehlikeli bir durum” olarak niteleyen Halef, ülkenin en büyük limanı olan Basra’daki Umm Kasr başta olmak üzere petrol şirketlerine yönelik hiçbir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi. Umm Kasr Limanı’nın Iraklılar için önemli bir gümrük kapısı olduğuna dikkati çeken Halef, “Iraklıların günlük temel ihtiyaçlarını taşıyan yüzlerce nakliye aracı giriş çıkış yapamaz durumda” derken, zararın 6 milyar doları geçtiğini ifade etti.

KRİTİK LİMAN KAPALI

Irak ekonomisi için oldukça önemli olan Umm Kasr Limanı 5 gün kapalı kaldıktan sonra dün yeniden açıldı. Ancak kısa süre sonra onlarca gösterici yollara barikat kurarak limana erişimi bir kez daha engelledi. Lastik yakan grubun arasında protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları da bulunuyordu.

Dün başkent Bağdat’ın merkezindeki Raşid caddesinde polis barikatlarını kaldırmaya çalışan göstericilere yapılan müdahale sonrasında 5 kişi daha hayatını kaybetti, en az 24 kişi yaralandı. Hükümet karşıtı gösterilerin yer yer sürdüğü Bağdat’ta trafiğe kapatılan köprü sayısı ise 5’e çıktı. Bağdat’ta, protestocuların ilerlemesini engellemek amacıyla Yeşil Bölge’ye çıkan Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprülerinin ardından Şuheda ve Bab el-Muazzam köprüleri de dün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapatılan köprülerin üzerine yüzlerce asker yerleştirildi. Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’ndaki eylemler de devam ediyor. Gösterilerin devam ettiği Zikar’da ise protestocular hükümete ait ‘Güney Petrol Şirketi’ binasına giriş çıkışları engelliyor. Binada çalışanların iş başı yapmalarına da izin verilmiyor. Göstericiler, binaya “Güney Petrol Şirket binası halkın talimatıyla kapatıldı” yazılı pankart astı.

İNTERNET HÂLÂ KESİK

Tansiyonun yüksek olduğu Irak’ta internete erişim sağlanamıyor. Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de yeniden başlamıştı. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu protestolarda 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

ABD VE İRAN BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Irak’ta geçen ay başlayan hükümet karşıtı gösterilerin en önemli hedeflerinden biri ülkedeki İran etkisi. Özellikle ülkenin güneyindeki gösterilerde İran ve Ortadoğu’da etkili İranlı komutan Kasım Süleymani aleyhine sloganlar atılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan’daki gösterilere de değinerek “Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in müdahalesinden kurtarmayı hak ediyor” demişti. İran cephesi ise gösterilerin ABD ve Suudi Arabistan tarafından kışkırtıldığı görüşünde.