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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Irak'ta tutuklu protestocular serbest kalıyor

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Irak'ta tutuklu protestocular serbest kalıyor

Bağdat yönetimi, ülkeyi çalkalayan gösterilerde polis tarafından gözaltına alınan eylemcilerin bırakılmasına karar verdi.

Irak yönetimi, başkent Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması ve eylemcilere yönelik orantısız güç kullananların cezalandırılması kararı aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ülkede siyasi ve güvenlik alanında yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan "barışçıl göstericilerin" acilen serbest bırakılması ve protestoculara yönelik şiddet kullanan unsurların cezalandırılması kararı alındı.

Iraklı yöneticiler ayrıca gösteriler sırasında bazı yerel ve yabancı televizyon kanallarına yapılan saldırıların da acil ve titizlikle soruşturulması, basın ve ifade özgürlüğüne saygı duyularak medya çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Devlet kurumlarındaki sorunlara ilişkin uzmanlar komisyonu kurulacak

"Toplantıda, devlet kurumlarında siyasi, ekonomik, mali, kültürel ve yasama alanında yaşanan sorunların giderilmesi için stratejik ve ulusal program hazırlayan bağımsız ve vicdanlı kişilerden oluşan bir uzmanlar komisyonu kurulması kararı da alındı." ifadesine yer verilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, söz konusu komisyonun çalışmalarını belirli bir zaman diliminde tamamlaması ve buna tüm devlet kurumlarının saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca ülkedeki büyük yolsuzlukları içeren dosyaların ilgili mahkemelere sevk edilmesi ve bu dosyaların gecikmeden sonuçlandırılarak kamuoyuna açıklanması kararı alınmasının yanı sıra yolsuzluğa karışanlara karşı sessiz kalan veya bu kişilere yardım edenlerin meclis tarafından çıkarılacak yasalara göre cezalandırılması tavsiyesinde bulunuldu.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süresince işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Gösteriler sırasında onlarca kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

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