Irak’ta sular durulmuyor
Irak’ın güney kentlerine yayılan gösteriler yasaklara rağmen devam ediyor. Ölü sayısı 44’e yükseldi. Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali es Sistani, göstericilere ve polise tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.
Irak’ta bir 1 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk gerekçesiyle başlayan gösteriler dün de devam etti. İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkent Bağdat’ta dün gösteri yapan kalabalığın üzerine kimliği belirsiz keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu iki sivil ve iki güvenlik görevlisi öldü. Fransız AFP ajansının haberine göre, protestoların başından bu yana altısı güvenlik görevlisi 44 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı. Bağdat’taki hükümet binalarının ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye ve Tahrir Meydanı’na giden yollar kapatılırken, Irak polisinin sert müdahalesinin gösterilerin yayılmasına neden olduğu ifade ediliyor.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, önceki gece yaptığı açıklamada, “Önümüzde devlet ve devletsizlik seçenekleri bulunuyor. Biz devlet inşa etmek istiyoruz” dedi. Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonu olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurdu.
DİNİ LİDERDEN AÇIKLAMA
Irak’ın güneyindeki Şii kentlerinde hızla yayılan gösterilerin ardından dün ülkedeki Şii çoğunluk içinde siyasi ağırlığı en yüksek isimlerden üst üste açıklamalar geldi. Iraklı Şiilerin en büyük dini otoritesi olan Ayetullah Ali es Sistani, hem göstericilere hem de polise tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Sistani’nin Kerbela’daki Temsilcisi Seyyid Ahmed es Safi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin hükümet karşıtı gösterilere dair siyasi mesajını okudu. Sistani, mesajında Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle devam eden gösterilere karşı hükümete “gerçek reform” yapma çağrısını dile getirdi. Sistani, “Hükümet, vatandaşların sorunlarını gidermek, iş fırsatları yaratmak ve kamuda israf yapanların adalete teslim edilmesi gibi temel görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür” dedi.
Öte yandan, Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr, göstericilerin talepleri karşılanıncaya kadar kendisine bağlı milletvekillerine meclis çalışmalarını askıya alma çağrısında bulundu. Sairun Bloku’nun, 325 sandalyeli Irak Meclisi’nde 54 milletvekili bulunuyor.
WASHİNGTON VE TAHRAN IRAK’TA REKABET EDİYOR
Irak hem binlerce ABD askerinin hem de İran’a sadık olduğu bilinen binlerce milisin bulunduğu bir ülke. İran ülkede kendisine yakın milis kuvvetler aracılığıyla Bağdat ve Basra’da konuşlanan ABD güçlerini tehdit ediyor. Irak’ta 5 ila 8 bin arasında askeri bulunan ABD, İran’ın tehditleri nedeniyle ordu mensupları, diplomatik temsilcilikler ile şirketlerinde çalışanların akıbetinden endişe ediyor.
KATAR VE KUVEYT VATANDAŞLARINI UYARDI
Katar ve Kuveyt, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarını Irak’a gitmemeleri konusunda uyardı. Katar resmi ajansı QNA’nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, gösteriler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Irak’a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanlara da geri dönmeleri çağrısı yaptı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklamayla vatandaşlarını uyardı.
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