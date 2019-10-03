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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriIrak'ta sular durulmuyor... 3 kentte sokağa çıkma yasağı
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Dünya
AA, Reuters
03.10.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Irak'ta sular durulmuyor... 3 kentte sokağa çıkma yasağı

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Irak'ta sular durulmuyor... 3 kentte sokağa çıkma yasağı

Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından gösteriler nedeniyle 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İran iki sınır kapısını kapattı.

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  • Bağdatta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • Bağdatta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • Bağdatta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • Bağdatta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Bağdat'tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.
Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre İran Devrim Muhafızları, ülkedeki olaylar nedeniyle Irak'la arasındaki iki sınır kapısını kapattığını açıkladı.

Başkent Bağdat'ta bu sabah Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti.

AA muhabirine konuşan Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, yasağın başkent genelinde saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başladığını aktarmıştı.

Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların başkentteki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söylemişti.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
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