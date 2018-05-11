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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
11.05.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Irak'ta seçimlerin gerçek galibi İran olabilir mi?

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Irak'ta seçimlerin gerçek galibi İran olabilir mi?

BBC Orta Doğu editörü Jeremy Bowen, Irak seçimlerinde İran'ın akıbetini kaleme aldı.

Jeremy Bowen'in makalesinde şu ifadeleri kullandı: 

Musul'da geleneksel bahar bayramı, 2003'te ABD liderliğindeki işgal güçleri diktatör Saddam Hüseyin'i devirdiğinden bu yana ilk defa bu yıl kutlandı.

Festivalin düzenleyicileri, Irak'ın ikinci en büyük kentinin yeniden doğuşunu temsil etmesi için festivali yeniden hayata geçirdiklerini açıkladı.

Musul'un büyük kısmı geçen yıl DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle harabe halinde.Bahar festivali başarılı olmuş gibi gözüküyor.

Sanat öğrencileri yol boyunca 50 metrelik bir resim yaparak DEAŞ'ın yok ettiği el Nuri Camisi'nden tam kapasite çalışmakta olan çimento fabrikasına kadar her şeyi çizdi.

Gençler Irak bayraklarıyla yürüdü.Kızlara gelin kıyafeti, oğlanlara ise asker kıyafeti giydirildi. Arkalarında da gerçek askerler yürüyordu: DEAŞ'e karşı savaşırken yaralananlar, Irak ordusunun elit askerleri ve Haşdi Şabi gönüllüleri.Cihatçılara karşı savaşın zor kısımlarında yer alan Haşdi Şabi'yi büyük oranda İran finanse ediyor.

DEAŞ vur kaç taktiğiyle saldırılarına devam etse de bölgedeki güvenlik geçmişe kıyasla çok daha iyi.Pek çok şey ise 12 Mayıs'taki genel seçime bağlı.Başbakan koltuğunda kim oturursa otursun büyük görevler kendisini bekleyecek:

Yalnızca ülkenin yeniden inşası değil, ayrıca Irak'ın tekrardan mezhepçi bir iç savaşa düşmesini engellemek de önemli bir görev.Bunun gerçekleşebilmesi için seçimlerden tüm Irak'ın güvenebileceği bir hükümetin çıkması gerekiyor. Bu ise hiç kolay değil.Başbakanlığa yakın isimleri üçü de ŞiiIraklılar seçimde birbiriyle yarışan çeşitli listelere oy verecek. Bunları çoğu Şii veya Sünni ağırlıklı listeler. Bunun dışında Kürtlerin de kendi listeleri var.

Başbakanlığa en yakın isimlerin üçü de Şii.Mevcut Başbakan Haydar el İbadi, Nasr listesinin başını çekiyor. Bu listenin en fazla oyu alması beklense de Irak'ın seçim sistemi nedeniyle çoğunluğa sahip olamayacaklar. Koalisyon görüşmesi ise aylar sürebilir.İbadi'nin başbakanlık için en büyük rakibi ise eski paramiliter güç komutanı Hadi El Emiri.

Liderlik ettiği Fetih listesinde çok sayıda Şii savaşçı ve Haşdi Şabi destekçisi bulunuyor.Amiri ve Fetih listesindeki isimler, Irak halkının Haşdi Şabi'nin DEAŞ'e karşı fedakarlıklarını sandıkta da hatırlayacağını umuyor.Üçüncü Şii aday ise eski başbakan Nuri el Maliki. Kendisi 2014'te DEAŞ'ın Musul ve Irak Sünni bölgelerinde toprakları hızla ele geçirmesi sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.Maliki'nin mezhepçi politikaları Sünnileri o kadar yabancılaştırmıştı ki pek çoğu DEAŞ'ın mutlulukla karşılaşmıştı.

Cihatçı örgütün vahşeti kısa süre içinde fikirlerini değiştirse de DEAŞ halifeliğini çoktan ilan etmişti.Maliki, geçmişi nedeniyle muhtemelen başbakan olamayacak. Fakat hâlâ güçlü ve kendisi başbakan olamasa bile kimin olabileceğini belirleyecek bir pozisyonda olabilir. Avrupalı bir diplomat, Maliki'nin siyasi manevralar yapmakta olduğunu söylüyor.Irak yıllar süren çilelerinin ardından güzel haberlere özlem duyuyor ve iyimser yorumculara göre bu seçim bir dönüm noktası olabilir.

Onların beklediği senaryo Haydar El İbadi'nin seçimi kazanması ve ikinci döneminde Irak'taki mezhepler arasında köprüler inşa etmek için çok çalışması.Ekonomiyi düzeltmesi, bu ihtimali de artırır.Ama burası Irak, silah, hınç ve kin dolu bir ülke. Bu yüzden her zaman risk var.Konuştuğum Sünniler, Haşdi Şabi savaşçıları ve liderleri Amiri'den kaygılı. Amiri İran'daki Şiilerle çok yakın. Onun için bu tamamen doğal bir ittifak.Bu durum İran'ı, Haşdi Şabi savaşçıları üzerinden Irak'taki en büyük yabancı güç kılıyor.Amerikalıların da burada askerleri var. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı burada da sorunlara yol açabilir.Irak 2003'te ABD ve müttefiklerinin işgalinden beri kırılgan.Eğer seçimler Iraklıların çoğunun kabul edebileceği bir sonuç ve insanların korkmayacağı bir hükümet yaratırsa ülkede uzlaşı ve yeniden inşa için bir umut olur.Fakat maalesef, bunun olacağı kesin değil.

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