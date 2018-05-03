Irak'ta Saddam'ın bakanına özel af talebi
Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, devrik lider Saddam Hüseyin'in Savunma Bakanı Sultan Haşim'e "özel af" çıkarılması için çabalayacağını söyledi.
Cuburi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, idam hükümlüsü eski bakanın durumuna değinerek, "Musul'da bazı aşiret temsilcileri ve kanaat önderleri, hapiste bulunan ve sağlık durumu kötüye giden Haşim için özel af çıkarılması talebinde bulundu." dedi.
Söz konusu taleple ilgili Başbakan, Cumhurbaşkanı ve yargı yönetimiyle görüşeceğini belirten Cuburi, "Haşim için özel af çıkarılması, ülkenin geleceği ve yeniden imar ve istikrarını tesis edecek seçim atmosferi ve ulusal uzlaşı adımlarını destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Saddam Hüseyin döneminde Savunma Bakanlığı yapan Haşim, 2003'teki ABD işgali sırasında tutuklandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece Kürtlere karşı "toplu soykırım" uygulamaktan suçlu bulunarak idama mahkûm edilmişti.
Kürt kökenli eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Haşim'in idam kararnamesini imzalamayı reddetmişti.
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