Irak'ta peş peşe dikkat çeken temaslar
Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'ın Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi’nin Vataniyye koalisyonundan oluşan bir heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonunu görüştü. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta yeni hükümet kurma arayışlarını görüştü.
Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'in Salahaddin kasabasında bulunan Barzani'nin konutunda gerçekleşen
görüşmede, Irak meclisinde oluşturulmak istenen en büyük koalisyon ele alındı.
Açıklamada, tarafların, Irak siyasetindeki ortaklık, ittifak ve yönetimde denge sağlama prensiplerine vurgu yaptığı kaydedildi.
GÖREV DAĞILIMLARI
Görüşmede ayrıca ülkede 2003’ten sonra yapılan hataların tekrarlanmaması için bir mekanizma oluşturulması konusunun gündeme geldiği ifade edildi. Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin koalisyon kurmaları gerekiyor.
Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'taki siyasi yapıda görev dağılımları, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı da Sünnilere şeklinde yapılıyor.
MCGURK'LA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta yeni hükümet kurma arayışlarını görüştü.
FOTOĞRAFLAR: RUDAW
Barzani, Erbil'deki başbakanlık konutunda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak'taki son gelişmeler başta olmak üzere hükümet kurma arayışları ele alındı. Görüşmede ayrıca Irak'taki siyasi tarafların Erbil'deki temaslarının da gündeme geldiği ifade edildi.
McGurk 21 Ağustos'ta da Mesud Barzani ile görüşmüştü.
McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.
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