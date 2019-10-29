Irak’ta öğrenciler de meydanlarda
IRAK’ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Cuma gününden bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 79 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı. Üniversite öğrencilerinin de katılımıyla eylemler dün giderek büyüdü. Hükümet, Bağdat’ta gece 24.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.
Irak’ta yıllardır kronikleşen işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gibi sorunlar ay başından beri protestolara neden oluyor.
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