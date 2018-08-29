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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.08.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Irak'ta kirli içme suyu 18 bin kişiyi hasta etti

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Irak'ta kirli içme suyu 18 bin kişiyi hasta etti

Irak'ın güneyinde bulunan Basra kentinde içme suyundaki kirlilik 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden oldu.

Meclisteki İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, "Su kirliliği 18 bin kişide ishal, bağırsak koliği ve kusma gibi çeşitli rahatsızlıklara neden oldu." denildi. Komisyon Başkanı Akil el-Musevi liderliğindeki heyetin su kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası hazırlanan raporda "Basra'da özel kimya laboratuvarları bulunmadığı için hükümete bağlı sağlık kurumlarının kirlilik türünü net bir şekilde tespit edemediği" kaydedildi.

KOLERA SALGINI UYARISI
"Basra'daki su arıtma tesislerinin küçük olduğu ve bakımlarının yapılmadığı, kentteki problemi çözebilecek türden tesisin olmadığı" değerlendirmesinde bulunulan raporda, suyun vatandaşlara araçlarla taşındığı ve bu araçların çoğunun atık sular için de kullanıldığı aktarıldı.
Raporda ayrıca iki hafta içinde, kirli içme suyuna bağlı hastalıkların yayılmasını önleyecek etkili çözümler bulunmaması durumunda hastalıkların kolera salgınına dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda. Basra Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Ala Haşim, dün yaptığı açıklamada, kentte kirli içme suyuna bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan kişi sayısının 14 bine ulaştığını belirtmişti.

Iraklı 25 milletvekili de 26 Ağustos Pazar günü yaptıkları açıklamada, "içme suyu başta olmak üzere Basra'da yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını" duyurmuştu.

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