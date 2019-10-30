Irak'ta kaos sürüyor... Ölenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yükseldi.
Irak'ta cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yÃ¼kseldi. Ã–te yandan ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen fÃ¼zeli saldÄ±rÄ±da 1 Irak askeri Ã¶ldÃ¼.
Irak Meclisine baÄŸlÄ± Ä°nsan HaklarÄ± KomiserliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent BaÄŸdat ile Ã¼lkenin orta ve gÃ¼ney kentlerinde son 6 gÃ¼ndÃ¼r dÃ¼zenlenen protestolar sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 100'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¶stericiler ve emniyet gÃ¼Ã§lerinden yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 5 bin 500'e yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi.
FÃœZELÄ° SALDIRIÂ
Ã–te yandan GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irak'Ä±n baÅŸkentinde hÃ¼kÃ¼met binalarÄ± ve yabancÄ± temsilciliklerin bulunduÄŸu korunaklÄ± YeÅŸil BÃ¶lge'de yer alan ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±na fÃ¼zeli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SaldÄ±rÄ±da 1 Irak askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.
NE OLMUÅžTU
IraklÄ±lar, iÅŸsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliÄŸini protesto amacÄ±yla Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.
Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sokaklara Ã§Ä±kan eylemciler, Erbain tÃ¶renleri nedeniyle ara verdikleri gÃ¶sterilere cuma gÃ¼nÃ¼ yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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