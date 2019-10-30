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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Dünya
AA
30.10.2019 - 22:39, Son GÃ¼ncelleme:

Irak'ta kaos sürüyor... Ölenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yükseldi.

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Irak'ta kaos sürüyor... Ölenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yükseldi.

Irak'ta cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yÃ¼kseldi. Ã–te yandan ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen fÃ¼zeli saldÄ±rÄ±da 1 Irak askeri Ã¶ldÃ¼.

Irak Meclisine baÄŸlÄ± Ä°nsan HaklarÄ± KomiserliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent BaÄŸdat ile Ã¼lkenin orta ve gÃ¼ney kentlerinde son 6 gÃ¼ndÃ¼r dÃ¼zenlenen protestolar sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 100'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, gÃ¶stericiler ve emniyet gÃ¼Ã§lerinden yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 5 bin 500'e yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi.

FÃœZELÄ° SALDIRIÂ

Ã–te yandan GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irak'Ä±n baÅŸkentinde hÃ¼kÃ¼met binalarÄ± ve yabancÄ± temsilciliklerin bulunduÄŸu korunaklÄ± YeÅŸil BÃ¶lge'de yer alan ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±na fÃ¼zeli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

SaldÄ±rÄ±da 1 Irak askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

NE OLMUÅžTU

IraklÄ±lar, iÅŸsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliÄŸini protesto amacÄ±yla Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.

Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sokaklara Ã§Ä±kan eylemciler, Erbain tÃ¶renleri nedeniyle ara verdikleri gÃ¶sterilere cuma gÃ¼nÃ¼ yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Irak'ta hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösteriler
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