Irak'ta kaos büyüyor...
Irak Başbakanı Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin oy pusulasının bulunduğu depoda yangın çıkmasından sonra seçimlerin tekrarlanması kararının Irak Federal Mahkemesi tarafından verilebileceğini açıkladı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleşen ve ülkede krize yol açan seçimlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusuna açıklık getirdi. Basına yansıyan haberlere göre Sad el-Hadisi, seçimlerin yeniden yapılması kararının Irak Federal Mahkemesi’nce verilebileceğini söyledi. El-Hadisi yaşanan tartışmalar hakkında, “Seçimlerin yeniden yapılması ne yürütme ne de başka bir tarafa ait değil, buna sadece federal mahkeme karar verebilir” ifadelerini kullandı.
4 TUTUKLAMA
Irak'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, "Risafa Mahkemesi'nce, Yüksek Seçim Komiserliğine bağlı seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 3'ü polis 1'i de komiserlikte çalışan memur olmak üzere 4 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı. Bayraktar, seçim sonuçlarıyla oynamak isteyenlere en ağır cezayı vereceklerini vurguladı.
EN BÜYÜK DEPO
Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün, Bağdat'taki oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Söz konusu yangının ardından seçimlerin iptali yeniden gündeme gelmişti.
Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunurken Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptali olduğunu ileri sürmüştü.
Irak’ta 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oyların ilk defa elle değil elektronik ortamda sayılması Irak genelinde krize neden olmuş, daha sonra seçimlerin iptal edilmesi ve oyların elle sayılması kararlaştırılmıştı. Oy pusulalarının saklandığı merkezde dün meydana gelen yangın ise ülkede krize yol açmıştı.
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