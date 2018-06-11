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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İHA
11.06.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Irak'ta kaos büyüyor...

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Irak'ta kaos büyüyor...

Irak Başbakanı Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin oy pusulasının bulunduğu depoda yangın çıkmasından sonra seçimlerin tekrarlanması kararının Irak Federal Mahkemesi tarafından verilebileceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleşen ve ülkede krize yol açan seçimlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusuna açıklık getirdi. Basına yansıyan haberlere göre Sad el-Hadisi, seçimlerin yeniden yapılması kararının Irak Federal Mahkemesi’nce verilebileceğini söyledi. El-Hadisi yaşanan tartışmalar hakkında, “Seçimlerin yeniden yapılması ne yürütme ne de başka bir tarafa ait değil, buna sadece federal mahkeme karar verebilir” ifadelerini kullandı.

4 TUTUKLAMA

Irak'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, "Risafa Mahkemesi'nce, Yüksek Seçim Komiserliğine bağlı seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 3'ü polis 1'i de komiserlikte çalışan memur olmak üzere 4 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı. Bayraktar, seçim sonuçlarıyla oynamak isteyenlere en ağır cezayı vereceklerini vurguladı.

EN BÜYÜK DEPO

Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün, Bağdat'taki oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Söz konusu yangının ardından seçimlerin iptali yeniden gündeme gelmişti.
Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunurken Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptali olduğunu ileri sürmüştü.

Irak’ta 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oyların ilk defa elle değil elektronik ortamda sayılması Irak genelinde krize neden olmuş, daha sonra seçimlerin iptal edilmesi ve oyların elle sayılması kararlaştırılmıştı. Oy pusulalarının saklandığı merkezde dün meydana gelen yangın ise ülkede krize yol açmıştı.

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