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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker SEZER
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Irak’ta İran’a öfke zirve yaptı

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Irak’ta İran’a öfke zirve yaptı

Irak’ta önceki akşam Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu’nun ateşe verilmesinin ardından dün polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Eylemlerde en az 29 kişi öldü. Hürriyet’e konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak bu haftaki gösterilerde İran karşıtlığının zirveye çıktığını söyledi.

IRAK’ta yüzlerce göstericinin önceki gün Necef kentinde İran Başkonsolosluğu’na baskın yapmasından sonra Irak güvenlik güçleri dün göstericilere çok sert müdahalede bulundu. Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere gerçek mermiyle müdahale sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı. Zikar’ın merkezi En-Nasıriyye kentinde gerçekleşen olaylardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün başkent Bağdat’ın merkezinde gerçekleşen gösterilerde ise güvenlik güçlerinin müdahalesinde 4 eylemci öldü, 22 kişi yaralandı. Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde şu ana kadar en az 350 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

‘İRAN KARŞITI EN BÜYÜK EYLEM’

Hürriyet’e konuşan üst düzey diplomatik kaynak, her hafta genellikle perşembe günleri gösterilerin yoğunlaştığını, cuma günü dini mercilerin cuma hutbesinde gösteriler hakkındaki açıklamaları ile siyasetin şekillendiğini ifade etti. Son dönemde Iraklı dini mercilerin göstericilere açık bir şekilde destek verdiğine dikkat çeken kaynak, Şii inancında kutsal bölge olan Necef’teki İran temsilciliğine yönelik saldırının geçen sene Basra’daki İran Konsolosluğu’na yönelik saldırıdan sonra en büyük İran karşıtı eylem olduğunu ifade etti. Necef’teki İran karşıtı saldırıyla gösterilere yönelik sert müdahale arasında bir bağlantı olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan kaynak, “Bu müdahaleleri yapan polis mi, yoksa polislerin arasında karışmış silahlı unsurlar mı? Üniforma var ancak herhangi bir rütbe ya da işaret yok. Güvenlik güçlerinin içine karışan silahlı unsurların olduğuna yönelik ciddi tevatürler var” ifadesini kullandı. Irak’ta İran destekli Haşdi Şabi milislerine bağlı unsurların yer yer gösterilere müdahale ettiği ifade ediliyor.

Irak’ta İran’a öfke zirve yaptı

KRİZ MASASI KURULDU

Irak yönetimi, dün kentlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında kriz masası kurulduğunu duyurdu. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kentlerdeki güvenliğin sağlanması, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların can güvenliğinin korunması için valilerin başkanlığında tüm kentlerde kriz masası kuruldu” ifadesi kullanıldı. Başbakan Adil Abdülmehdi’nin talimatı üzerine söz konusu kriz masasında komutanların da yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Necef’in yanı sıra diğer güney şehirlerinde de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

BÜYÜKELÇİ YILDIZ GÜVENLİĞİ ANLATTI

Hürriyet’e konuşan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, gösterilerin şiddetlendiği Irak’taki elçilik binasının güvenlik durumunu anlattı. Bağdat’ta Yeşil Bölge’nin dışındaki büyükelçiliğin yüksek beton blokların arkasında güvenli bir halde olduğunu söyleyen Yıldız, büyükelçiliğin kampus düzeni içinde olduğunu ifade etti. Büyükelçi Fatih Yıldız, Türk Büyükelçiliği’nin Irak’ta en iyi korunan diplomatik binalardan biri olduğunu belirtti.

Irak’ta İran’a öfke zirve yaptı

İRAN NECEF EYLEMİNİ KINADI

İran önceki akşam Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınayarak, Irak hükümetine olayın faillerine yönelik sorumlu, kararlı ve etkili adımlar atması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi’nin yazılı açıklamasında, “İran’ın şiddetli itiraz protestosu, Irak’ın Tahran’daki Büyükelçisi’ne iletildi” ifadesini kullandı. Musevi, Irak hükümetinden saldırganlara yönelik sorumlu, kararlı ve etkili hareket etmesini beklediklerini belirtti. Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen Necef kenti, Şiilerin dini merci Ali Sistani’nin de yaşadığı yer olma özelliği taşıyor.

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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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