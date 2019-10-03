Irak’ta hükümet karşıtı protesto
IRAK’ın başkenti Bağdat’ın çeşitli bölgelerinde, dün ikinci gününde devam eden gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.
Bağdat’ın güneyinde yer alan Zafaraniye bölgesinde toplanan göstericiler ‘yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamaması ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik’ nedeniyle hükümeti protesto etti. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı, havaya ateş açtı. Bağdat’ın kuzeyindeki Eş-Şaab ile doğusundaki Belediyat bölgelerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
200’DEN FAZLA YARALI
Bazı göstericiler, araba lastikleri yakarak yolları trafiğe kapattı. Eş-Şaab semtinde gösterilere katılan üniversite mezunu Muhammed Jubury, “Kendi ülkemizde yabancı gibi hissediyoruz. Hangi ülke kendi vatandaşlarına böyle saldırır. Barışçıl eylem yapıyorduk, ateş açtılar” diye konuştu. Bağdat’ta güvenlik güçlerinin, önceki gün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle