MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriIrak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkent Bağdat'ın Tahrir, Tayaran ve Geylani meydanlarında ve Muhammed el-Kasım yolu gibi merkezi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

İki gösterici yaşamını yitirdi, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60'dan fazla gösterici yaralandı.

Irakta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

Ayrıca emniyet mensuplarından 5 kişi de gazdan etkilendi.

Göstericiler bugün birçok üniversite, okul, devlet kurumu, belde ve kentlerdeki ana yolları kapatarak protestoların kapsamını genişletti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana, altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Irakta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle