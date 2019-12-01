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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
01.12.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Irak'ta göstericiler Kadisiye Valilik binasına girdi

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Irak'ta göstericiler Kadisiye Valilik binasına girdi

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetindeki valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler valilik binasına girişleri beton barikatlarla kapattı ve üzerine "halkın emriyle kapatıldı" yazılı döviz astı.

Valilik binasına giren göstericilerin başta vali olmak üzere çalışanların binaya girişini engellediği kaydedildi.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde ayrıca Irak'ın doğusunda Sünni nüfusun yoğunlukta olduğu Diyala vilayetinde de yollar trafiğe kapatıldı.

AA muhabirine konuşan Polis Yüzbaşı Habib eş-Şammari, Diyala'da yüzlerce göstericinin güneydeki protestolara destek için doğu ve kuzey vilayetlerini başkente bağlayan ana yolları trafiğe kapattığını söyledi.

Şammari, göstericilerin, meclisin lağvedilmesi, mevcut siyasi partilerin dahil olmadığı yeni bir hükümetin kurulması talebinde bulunduğu ifade etti.

Ülkede Sünni nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı vilayetlerde, 3. ayına giren hükümet karşıtı gösterilere yoğun katılım olmuyordu. Ancak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin birkaç gün önce aldığı istifa kararından sonra bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığı gözlemleniyor.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

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