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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
06.11.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Irak'ta göstericiler hükümetin istifasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istiyor

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Irak'ta göstericiler hükümetin istifasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istiyor

Irak'ın başkenti Bağdat'taki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'ndan "hükümet istifa" ve "halk rejimi düşürmek istiyor" sloganları yükselmeye devam ediliyor.

AA muhabirine konuşan göstericiler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak bağımsız bir hükümet talep ettiklerini belirterek mevcut sistemin değiştirilmesini istediklerini söylüyor.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Iraklı sivil aktivist Abbas Temimi, ülkede artık kronikleşen bir sorun haline gelen yolsuzluk ile mezhepçi politikaların son bulmasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istediklerini ifade etti.

Temimi, "Yolsuzluklara ve insanlarımızı katleden mezhepçi politikalara karşı mücadele için sokaktayız. Biz, hayatı seven bir halkız. Siyasetçiler, Irak halkını böldü ve bu halkın arasına mezhepçilik gibi yıkıcı bir fitne ekti." dedi.

Barışçıl gösterilerini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Temimi, iktidardakilere şöyle seslendi:

"Siz, artık bu ülkeyi ve halkı yönetemiyorsunuz. 2003'ten sonra iktidara gelen tüm yöneticiler bir şekilde yolsuzluğa bulaştı. Bu sistem bu ülkeyi yönetmek için uygun değil, tüm yönetim sistemi değişmeli. Anayasa, seçim yasası ve seçim komiserliği üyelerinin de değiştirilmesini ve parlamenter hükümet sisteminden başkanlık sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Yeşil Bölge yönetimi çökene kadar gösterilerimiz sürecek."

"HÜKÜMETİN HER AÇIKLAMASI SONRASI TAHRİR MEDYANI'NDAKİ SAYI ARTIYOR"

Tahrir Meydanı'nda gönüllü sağlık hizmeti veren Safiye Adnan da parlamenter sistemin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, "Siyasi partilerin kurduğu bu rejimden artık kurtulmak istiyoruz." dedi.

Yargının siyasallaştığını ve hükümetin dış müdahalelerle yönlendirildiğini dile getiren Adnan, "Bu hükümet meşruiyetini yitirdi, istifa etmelidir. Siyasi partilerden uzak, bağımsız bir hükümet ve devlet başkanı istiyoruz." diye konuştu.

Adnan, 1 Ekim'de patlak veren ve 25 Ekim'de yeniden başlayan gösterilere katılımın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Hükümetin her açıklaması sonrası Tahrir Medyanı'ndaki sayı artıyor." ifadelerini kullandı.

"İŞSİZİZ VE HÜKÜMET BİZE İŞ BULMAKTAN ACİZ"

Iraklı gösterici Ali Cemal ise ülkedeki işsizlik sorununa işaret ederek hükümeti bu konuda aciz kalmakla suçladı.

Ülkedeki mevcut sistemde değişim istediklerini vurgulayan Cemal, şunları söyledi:

"İşsiziz ve hükümet bize iş bulmaktan aciz. Bu hükümete artık güvenimiz kalmadı. Güven olsa bu kadar insan sokağa dökülmezdi. Rejimi düşürüp değişim gerçekleştirmek istiyoruz."

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