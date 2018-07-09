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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.07.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Irak'ta flaş iddia: O belge basına sızdı

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Irak'ta flaş iddia: O belge basına sızdı

Irak'ta Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti koalisyonunun, Mesud Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Kerkük petrolleri ve kentin güvenlik mekanizması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Öte yandan Irak'ta Kerkük Havalimanı'nın yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Basına sızdırılan bir belgede Fetih, Kanun Devleti ve Barzani KDP'sinin yeni hükümet için koalisyon oluşturma konusunda anlaştığı görüldü.

Taraflardan temsilcilerin imzaladığı belgede, Cumhurbaşkanlığına Mesud Barzani'nin, Başbakanlığa Nuri el-Maliki'nin getirileceği konusunda anlaşma sağlandı.

Anlaşma belgesinde, KDP'nin; KYB, Goran ve diğer Kürt partilerin de koalisyona katılması çabasına işaret edilerek, KDP'nin ayrıca Sünni siyasi partilerle de koalisyona katılmaları için görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

KERKÜK PETROLLERİ

Islak imzalı söz konusu belgede, Fetih ve Kanun Devleti'nin Kerkük'te Peşmerge ve federal güçlerden oluşacak ortak güç ve Peşmerge'nin Kerkük'te gerekli yerlere geri döneceği konusunda KDP'ye taahhütte bulunduğu da yer alırken, Kerkük petrollerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yeniden ihraç edilmesi ve IKBY'ye Irak devlet bütçesinden yüzde 17'nin tekrar verilmesi için Fetih ve Kanun Devleti milletvekillerinin çabalayacağına dair ifadeler geçiyor.

Söz konusu belgenin sızdırılması sonrası Maliki'nin basın ofisi sorumlusu Hişam Rikabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu belgenin gerçek olmadığını kaydetti.

FETİH - SADR İTTİFAKI 

Belgede imzası bulunan KDP Politbüro Genel Sekreteri Fazıl Mirani'nin basın ofisi de söz konusu belgenin sahte olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Fetih koalisyonu, daha önce seçimin galibi Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun koalisyonuyla hükümet kurmak için ittifak sağlamıştı.

Fetih ve Kanun Devleti koalisyonlarından bir heyet, cumartesi günü Erbil'e giderek, KDP temsilcileriyle hükümet ittifakı konusunu ele almıştı. 

UÇUŞ BAŞLIYOR

Öte yandan Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, yaptığı açıklamada, Kerkük Havalimanı'dan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışından Türkiye, Lübnan ve İran ile yurt içinden Bağdat ve diğer kentlere seferler başlatacaklarını aktardı.

Kerkük Valisi Rakan Cuburi de havalimanının uçuşlara açılmasının kent halkına hizmet edeceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı. 

 

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