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Dünya
Irak, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Irak’ta eylemcilere ait çadırlar kundaklandı: 2 ölü, 18 yaralı

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Irak’ta eylemcilere ait çadırlar kundaklandı: 2 ölü, 18 yaralı

Irak’ta dün gece eylemcilere ait çadırlar kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce ateşe verildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Gergin gecede, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Elçiliğine füzeli saldırıda 3 kişi de yaralanmıştı.

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Yerel medya, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, eylemcilerin çadırlarını ateşe verdiklerini bildirdi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden birinin güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD ELÇİLİK BİNASINA FÜZE SALDIRISI

Irak’ta dün gece gergin geçti. Yerel kaynaklar, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Elçiliğine 3 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmazken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

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