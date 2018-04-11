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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri dönüş sürüyor
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Dünya
AA
11.04.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri dönüş sürüyor

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Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri dönüş sürüyor

Irak'ta yaklaşık 6 ay önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Kerkük'e bağlı Havice ilçesine son 10 günde 150 ailenin geri döndüğü bildirildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerden Havice'ye son 10 günde 150 ailenin geri dönmesini sağladık.” dedi.

Kerkük'ün güneyini 2014-2017 yıllarında kontrolü altında tutan DEAŞ'ın bölgenin alt yapısını tahrip ettiğini belirten Said, “İç göçmen durumuna düşen halkın evlerine geri dönebilmesi için tüm imkanlar seferber edildi ve 292 yatırım projesi hayata geçirildi. Elektrik, su, telefon gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti vermeye başladık.” diye konuştu.

"ULUSLARARASI YARDIM ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bölgenin kalkındırılması ve yeniden imarı için uluslararası yardım örgütlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Said, şunları kaydetti:
“Kerkük'ün Havice ilçesi ile Zap, Abbasi ve Reşad kasabalarının yeniden imarı ve kalkınması için uluslararası yardım örgütlerinin desteğine ihtiyacımız var. Terör örgütüne karşı mücadele vermeye devam eden hükümet, tahrip edilen bölgelerin yeniden imarını sağlama noktasında sıkıntı yaşıyor.”

Said ayrıca, DEAŞ'ın bölge halkı ve özellikle gençler üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatın giderilmesi için önemli adımlar attıklarını belirterek, “Bölgede gençler için iş imkanı oluşturmaya ve özellikle tarım sektörüne destek sağlamaya başladık.” ifadesini kullandı.
Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.

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