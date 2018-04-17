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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
17.04.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

'Irak'ta DEAŞ'lı kadınlara cinsel istismar' iddiası

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'Irak'ta DEAŞ'lı kadınlara cinsel istismar' iddiası

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen kadın ve çocukların yaşadıkları sığınma kamplarında insani yardımlardan mahrum bırakıldığı, evlerine dönmelerine izin verilmediği ve bazı kadınların ise cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı raporda, "Irak'ta DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen kadın ve çocuklara, yaşadıkları sığınma kamplarında güvenlik güçleri, kamp yöneticileri veya yerel yetkililer tarafından yaygın bir şekilde ayrımcılık yapıldığı" ifade edildi.

Kadınlara yönelik cinsel istismarın gerçekleştiği 8 kampın ziyaret edildiği belirtilen raporda, açıklamalarına yer verilen Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Direktörü Lynn Maalouf, şunları kaydetti:

"Irak'ta DEAŞ'a karşı savaş sona ermiş olabilir ancak Iraklıların ıstırabı bitmedi. DEAŞ ile bağlantılı oldukları tahmin edilen kadın ve çocuklar, işlemedikleri suçlardan dolayı cezalandırılıyor. Kendi toplumlarından çıkarılan bu ailelerin dönecek ne bir yeri ve ne de kimsesi var. Onlar (kadın ve çocuklar), kamplarda mahsur kalmış, izole edilmiş, yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış durumda. Böylesi aşağılayıcı bir toplu cezalandırma yöntemi gelecekte şiddete yol açabilir. Irak'ın ivedilikle ihtiyacı olduğu barış ve istikrar bu şekilde temin edilemez."

Raporda ayrıca örgütün ziyaret ettiği kamplardaki kadınların güvenlik güçleri, silahlı muhafızlar veya milislerin cinsel istismarına maruz kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ve söz konusu kadınların para karşılığı yahut baskıyla fuhuşa zorlandığı aktarıldı.

Kamptaki kadınların tecavüze uğrama riskinin de oldukça yüksek olduğu kaydedilen raporda, kendileriyle birebir görüşülen 4 kadının, "söz konusu
kamplarda silahlı kişiler, kamp yetkilileri veya diğer kamp sakinleri tarafından tecavüz edilen kadınların durumuna bizzat tanıklık ettiklerini ve haykırışlarını duyduklarını anlattığı" aktarıldı.

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