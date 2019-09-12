Irak’ta DEAŞ’a karşı 'şok ve dehşet'
ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, önceki gün Irak’ta DEAŞ’a karşı son zamanların en şiddetli hava operasyonunu düzenledi. Suriye’den kaçan DEAŞ’lıların yerleşmesini engellemek için yapıldığı belirtilen operasyonda Dicle Nehri üzerindeki Kanus Adası’ndaki hedeflere 36 ton bomba atıldı.
TERÖR örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlığı son ayların en büyük operasyonunu geçen salı gerçekleştirdi. Komutanlık’tan dün yapılan yazılı açıklamaya göre uluslararası Koalisyon ve Irak güçleri, Salahaddin vilayetinde Dicle Nehri’nin üzerinde bulunan Kanus Adası’ndaki DEAŞ kamp ve mevzilerini hedef aldı. Koalisyon, havadan F-15 ve beşinci nesil F-35 savaş uçakları ile adadaki DEAŞ hedeflerini bombaladı. Hava saldırısında uçaklar hedeflere 36 ton bomba attı. Sonrasında da karadan Irak’a ait anti-terör timleri, DEAŞ kamplarına operasyon düzenledi.
GEÇİŞ GÜZERGÂHLARI
Koalisyon’un açıklamasında Irak ordusuna bağlı 2’nci Özel Operasyonlar Taburu’nun karadan devam eden operasyonlarına da değinilerek, DEAŞ’lı teröristlerin Suriye’den Musul’un çöl alanlarıyla Mahmur ilçesi ve Kerkük’teki bölgelere geçiş için kullandığı güzergâhların yok edilmeye çalışıldığı aktarıldı. Koalisyon Sözcüsü Amerikalı Albay Myles B. Caggins, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “İşte ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-15 ve F-35 jetleri, DEAŞ’ın istila ettiği adaya 36 bin kilogram bomba attığında bunun gibi oluyor” diye yazarak hava bombardımanının yol açtığı patlama görüntülerinin olduğu videoyu yayınladı. Görüntülerde adanın neredeyse her köşesinin havadan bombalandığı görülüyor.
YOĞUN BİTKİ ÖRTÜSÜ
Koalisyon yetkilileri ayrıca, Kanus Adası’nın coğrafi koşullarına da dikkat çekerek, bölgenin bitki örtüsünün yoğun olduğunu vurguladı. Koalisyon komutanlarından ABD’li Tümgeneral Eric T. Hill, “DEAŞ’ın Kanus Adası’nı mesken tutmasını önlemeye çalışıyoruz. Ortaklarımız olan güçlere bölgede istikrarı sağlamaları için gerekli şartları oluşturuyoruz” dedi.
‘30 BİN DEAŞ’LI VAR’
Hill 2 Eylül’de yaptığı açıklamada da, “DEAŞ’ın, Irak hükümetinin henüz denetim sağlayamadığı bölgelerde saklanıp, toparlanmaya çalıştığını biliyoruz” demişti. Geçen hafta Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulan özel bir raporda, DEAŞ’ın halen 30 bin civarında silahlı üyesi bulunduğu ve yılda 300 milyon dolar (1.7 milyar TL) gelire sahip olduğu kaydedilmişti. Terör örgütü DEAŞ, Irak’taki en önemli merkezi olan Musul şehrini 21 Temmuz 2017’de kaybetmişti.
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