Irak’ta başbakan ‘istifaya hazır’
1 Ekim’den beri protestoların devam ettiği Irak’ta Cumhurbaşkanı Berham Salih, parlamentonun yerine geçecek bir isimde uzlaşması halinde, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeye hazır olduğunu ifade etti.
Siyasi krizden kaçınmak için Abdülmehdi’nin istifasından önce yeni başbakan konusunda uzlaşmak gerektiğini belirten Salih, “Kardeşimiz, Başbakan Adil Abdülmehdi istifa edeceğini duyurdu ve parlamentoya giren siyasi parti gruplarından herkesin kabul edeceği bir alternatif bulmalarını istedi” diye konuştu.
Seçim sisteminde düzenlemeye gidilmesi ve değişikliğin kabul görmesi halinde erken seçime gidilebileceğini de söyleyen Salih, “Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi, hazırlanacak yeni seçim yasası ve yeni bir seçim komiserliği çerçevesinde erken seçime götürmeyi kabul edebilirim” dedi. Üzerinde çalışılmaya başlanan taslağın gelecek hafta parlamentoya gelmesi bekleniyor.
Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerine karşı bir aydır devam eden gösterilerde 200’den fazla kişi öldü, yaklaşık 8 bin kişi de yaralandı.
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