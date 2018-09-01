Irak’ta ABD-İran yarışı kızışıyor
ABD ve İran, Irak’ta yeni kurulacak hükümette söz sahibi olmak için zamana karşı yarışıyor. İran yanlısı milis gücü Haşdi Şabi komutanı Hadi Amiri’nin, ABD’nin müdahalesiyle kurulacak hükümeti iki ayda düşürecekleri uyarısında bulunduğu bildirildi.
IRAK’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimleri sonrası hükümet kurma çalışmaları ABD ve İran’ın ‘nüfuz savaşına’ dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’un son zamanlarda Irak’ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi İran ve yabancı müdahalesine karşı çıkan Iraklıların tepkisiyle karşılandı. İran destekli Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi’nin komutanlarından Hadi Amiri’nin McGurk ile konu hakkında görüştüğü ifade edildi. Amiri’nin, McGurk’e, “ABD’nin Irak’ta hükümet kurulması sürecine müdahalesini kabul etmiyoruz. Müdahalede ısrar edilmesi halinde kurulacak hükümeti (ABD ile) işbirlikçi sayarız ve onu iki ay içerisinde düşürürüz” ifadesini kullandığı aktarıldı.
İBADİ’DEN OPERASYON
Amiri, seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda bulunan Fetih Koalisyonu’nun da lideri... Irak Başbakanı Haydar İbadi ise Haşdi Şabi’nin lideri Falih el Fayyad’ı siyasi konularda yandaşlık yaptığı gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu. İbadi’nin ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden de azledilen Fayyad’ın güvenlik ve istihbarat yetkililerinin tarafsız olması şartına uymadığı öne sürüldü.
ABD KARŞITI GÖSTERİ
Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, McGurk’un çeşitli kesimlerle Irak’taki yeni hükümet kurma kapsamında görüşme yapmasını protesto etti. Gösteride bazı kişiler, McGurk’un fotoğrafı ile “Trump’ın elçisiyle oturan, şehitlerin kanına ihanet etmiş olur” yazısının bulunduğu dövizler taşıdı. Göstericiler, Bağdat’ta başbakanlık binası ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’nin girişi önünde toplandı.
‘İRAN, IRAK’TA FÜZE DEPOLUYOR’
Reuters haber ajansı, İran’ın Irak’ta kendisine bağlı milislerin bulunduğu bölgelere balistik füze sevkiyatı yaptığını duyurdu. Reuters’a konuşan Iraklı, İranlı ve Batılı kaynaklar İran’ın Ortadoğu’daki çıkarlarına yönelik saldırılara karşı gelmek için Irak’taki balistik füze kapasitesini artırdığını söyledi. Üst düzey bir İranlı yetkili, “(Füze transferinin) mantığı, İran saldırıya uğrarsa yedek bir plana sahip olmak. Füzelerin sayısı yüksek değil, onlarca denebilir, fakat gerekmesi durumunda bu sayı artabilir” dedi. İran tarafından üretilen Zelzal, Fateh-110 ve Zülfikar füzelerinin menzili 200 kilometre ile 700 kilometre arasında değişiyor.
‘SÜLEYMANİ YÖNETİYOR’
Reuters, İran’ın Irak’taki füze kapasitesini artırdığına yönelik işaretlerin ABD ile tansiyonun daha da yükseleceğine işaret ettiğini yazdı. Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin söz konusu askeri hamlelerin başında olduğu belirtiliyor.
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