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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.09.2018 - 01:26, Son Güncelleme:

Irak’ta ABD-İran yarışı kızışıyor

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Irak’ta ABD-İran yarışı kızışıyor

ABD ve İran, Irak’ta yeni kurulacak hükümette söz sahibi olmak için zamana karşı yarışıyor. İran yanlısı milis gücü Haşdi Şabi komutanı Hadi Amiri’nin, ABD’nin müdahalesiyle kurulacak hükümeti iki ayda düşürecekleri uyarısında bulunduğu bildirildi.

IRAK’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimleri sonrası hükümet kurma çalışmaları ABD ve İran’ın ‘nüfuz savaşına’ dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’un son zamanlarda Irak’ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi İran ve yabancı müdahalesine karşı çıkan Iraklıların tepkisiyle karşılandı. İran destekli Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi’nin komutanlarından Hadi Amiri’nin McGurk ile konu hakkında görüştüğü ifade edildi. Amiri’nin, McGurk’e, “ABD’nin Irak’ta hükümet kurulması sürecine müdahalesini kabul etmiyoruz. Müdahalede ısrar edilmesi halinde kurulacak hükümeti (ABD ile) işbirlikçi sayarız ve onu iki ay içerisinde düşürürüz” ifadesini kullandığı aktarıldı.

İBADİ’DEN OPERASYON

Amiri, seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda bulunan Fetih Koalisyonu’nun da lideri... Irak Başbakanı Haydar İbadi ise Haşdi Şabi’nin lideri Falih el Fayyad’ı siyasi konularda yandaşlık yaptığı gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu. İbadi’nin ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden de azledilen Fayyad’ın güvenlik ve istihbarat yetkililerinin tarafsız olması şartına uymadığı öne sürüldü.

ABD KARŞITI GÖSTERİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, McGurk’un çeşitli kesimlerle Irak’taki yeni hükümet kurma kapsamında görüşme yapmasını protesto etti. Gösteride bazı kişiler, McGurk’un fotoğrafı ile “Trump’ın elçisiyle oturan, şehitlerin kanına ihanet etmiş olur” yazısının bulunduğu dövizler taşıdı. Göstericiler, Bağdat’ta başbakanlık binası ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’nin girişi önünde toplandı.

‘İRAN, IRAK’TA FÜZE DEPOLUYOR’

Reuters haber ajansı, İran’ın Irak’ta kendisine bağlı milislerin bulunduğu bölgelere balistik füze sevkiyatı yaptığını duyurdu. Reuters’a konuşan Iraklı, İranlı ve Batılı kaynaklar İran’ın Ortadoğu’daki çıkarlarına yönelik saldırılara karşı gelmek için Irak’taki balistik füze kapasitesini artırdığını söyledi. Üst düzey bir İranlı yetkili, “(Füze transferinin) mantığı, İran saldırıya uğrarsa yedek bir plana sahip olmak. Füzelerin sayısı yüksek değil, onlarca denebilir, fakat gerekmesi durumunda bu sayı artabilir” dedi. İran tarafından üretilen Zelzal, Fateh-110 ve Zülfikar füzelerinin menzili 200 kilometre ile 700 kilometre arasında değişiyor.

‘SÜLEYMANİ YÖNETİYOR’

Reuters, İran’ın Irak’taki füze kapasitesini artırdığına yönelik işaretlerin ABD ile tansiyonun daha da yükseleceğine işaret ettiğini yazdı. Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin söz konusu askeri hamlelerin başında olduğu belirtiliyor.

 

 

 

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