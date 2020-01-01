Irak’ta ABD elçiliğine baskın

IRAK’taki ABD-İran hesaplaşması büyüyor. Irak’ta İran yanlısı yüzlerce kişi ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne saldırdı. Binanın duvarlarını ateşe veren göstericiler, camları taşladı, ses bombaları attı. Saldırılar üzerine tüm giriş ve çıkışlar kapatılırken, binanın tahliye edilmediği bildirildi. ABD’nin Irak büyükelçisinin ise Noel’den bu yana tatil için ülkede bulunmadığı açıklandı. Irak polisinin müdahalesi sonucu onlarca gösterici yaralandı. Müdahalelerin kalabalığı dağıtmakta başarısız olması üzerine Amerikan ordusu büyükelçilik binasının güvenliğini sağlamak üzere bölgeye yaklaşık 100 asker gönderme kararı aldı. Ayrıca ABD ordusunun Apache tipi saldırı helikopterleri bina üzerinde alçak uçuş yaparak gövde gösterisi amacıyla savunma fişekleri ateşledi.

Göstericilere sert müdahalesiyle bilinen Irak polisinin eylemci İran ve Haşdi Şabi yanlısı gruba başlangıçta karşılık vermemesi dikkat çekti.

3 GÜNLÜK YAS

ABD önceki gün İran’a yakın Ketaib Hizbullah isimli milis güce Suriye ve Irak’ta hava saldırıları düzenlemiş, 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım’da istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD’nin saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

TRUMP: SALDIRIDAN İRAN SORUMLU

- ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ı hedef aldı: “İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak’ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik.”