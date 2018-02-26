Irak’ta 15 Türk kadına idam cezası verildi

Fransız AFP’nin haberine göre, Iraklı bir yargı yetkilisi bir süre önce bir başka Türk kadına DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak, sanıkların hepsinin suçlarını itiraf ettiklerini öne sürdü. Irak hükümeti, geçen yıl başta Musul olmak üzere DEAŞ’ın elindeki bölgeleri geri aldıktan sonra en az 560 kadın ve 600 çocuk da DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Sonrasında yargı süreci başlatılmıştı. Geçen ay Almanya vatandaşı bir kadın ile bu ayın başında bir Türk kadın idam cezasına çarptırılmıştı. İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, bu hükümlerin adil yargılama sonucu verilmediği uyarısında bulunmuştu.