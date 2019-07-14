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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.07.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Iraklılar hükümet karşıtı kitlesel gösterilere hazırlanıyor

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Iraklılar hükümet karşıtı kitlesel gösterilere hazırlanıyor

Iraklılar başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin 14 vilayetinde milyonların katılımıyla gelecek hafta cuma günü hükümet karşıtı gösteriler düzenleyecek.

Iraklılar, ülkedeki hizmet yokluğu, yolsuzluk ve işsizliğe tepki göstermek için gelecek hafta cuma günü 14 vilayeti kapsayacak şekilde toplu gösteriler düzenlenmeye hazırlanıyor.

Gösterileri düzenlemeden sorumlu koordinatör Halil en-Naci, yaptığı açıklamada, barışçıl ve kitlesel bir şekilde 14 vilayette cuma günü gerçekleştirilecek gösterilerin, halkın talepleri arasında yer alan büyük aksamaların yaşandığı hizmetler, iş fırsatlarının yaratılması ve yolsuzluk yapanların ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

PROTESTOLARA MİLYONLARIN KATILMASI BEKLENİYOR

Naci, halkın söz konusu taleplerinin karşılanmaması halinde gösterilerin devam edeceği uyarısında bulunarak, başta Bağdat olmak üzere güney vilayetlerinde düzenlenecek protestolara milyonların katılmasının beklendiğini kaydetti.

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